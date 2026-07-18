Wechsel an der Spitze des Lions Club Ausseerland, Präsident Günther Hensle übergab den Vorsitz an Franz Pichler. Der Scheidende zog eine stolze Bilanz über die Aktivitäten in seiner Amtszeit. In den vergangenen zwölf Monaten hatten die 48 Mitglieder rund 52.000 Euro an Unterstützungsleistungen erwirtschaftet, die direkt an hilfsbedürftige Menschen und Projekte im Ausseerland gingen.

Im kommenden Vereinsjahr wird Gastronom Pichler, Inhaber des beliebten „Franz – Wein und Genuss“ am Golfplatz in Bad Aussee, die Vereinigung leiten und neue Ideen umsetzen. Anlässlich des konstituierenden Clubabends übergaben auch Thomas Gaisberger und Wolfhart Hofer ihre Ämter als Schatzmeister beziehungsweise Clubmeister an ihre Nachfolger Lukas Borth und Othmar Wutscher.