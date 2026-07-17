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St. Petersburg
Kreml-Propagandist nach Putin-Kritik festgenommen
Der durch seine Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin bekanntgewordene Ex-Kreml-Propagandist Ilja Remeslo ist festgenommen worden. Russische Medien veröffentlichten ein Video des am Boden liegenden und nur mit Unterhose bekleideten Bloggers. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Ermittler von der Festnahme berichtet. Remeslo sei wegen des Vorwurfs der Verbreitung von Falschnachrichten über die russische Armee festgenommen worden, hieß es.