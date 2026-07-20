Böse Zungen behaupten ja, dass die neuen Arbeiten kaum mehr auffallen werden – angesichts des laufenden Dauereinsatzes von Baggerschaufeln in Graz zwischen Hilmteich, Glacis und an der Kreuzung Schönaugürtel/Conrad-von-Hötzendorfstraße. Doch wenn sie auch vergleichsweise klein ausfallen, diese zwei neuen Baustellen könnten dennoch einige Autolenker betreffen:

Grazer Straße 39–43: Wegen eines neuen Fernwärmeanschlusses muss hier vorübergehend ein Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr händisch geregelt werden – ab dem 20. Juli und voraussichtlich bis 21. August.

Mariatroster Straße 305: Hier ist es der Tausch von sogenannten „Wasserschiebern“, der eine Fahrspur einkassiert – von 20. Juli bis zum 7. August.

Ersatzverkehr für die Linie 5

Für Stammgäste der Linie 5 startet die neue Woche ebenfalls mit einer kleinen Änderung: Wegen Bremsproben bei Bimgarnituren wird Montagvormittag ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Zentralfriedhof und Puntigam eingerichtet.