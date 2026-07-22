Einmal entspannen – und das ganz alleine. Ohne Verpflichtungen. Ein Luxus, den sich immer mehr gönnen, wie Sonja Skalnik, Vorsitzende des Tourismusverbands Thermen- und Vulkanland, erklärt. „Immer mehr suchen Ruhe und Erholung abseits der Familie.“ Vor allem Frauen würden sich für diese Art der Auszeit entscheiden. „Gefühlsmäßig sind sie 40+, weil sie dann auch leichter einmal wegfahren können. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Die Jüngeren sind dann doch eher noch mit dem Freundeskreis unterwegs.“

Gerne wird der Urlaub mit einer Relax-Auszeit oder einer Detox-Einheit kombiniert. In vielen Fällen in der Nebensaison. Das macht diese Zielgruppe auch für Hotellerie und Freizeiteinrichtungen so attraktiv. Johann Spreitzhofer, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Steiermark, sieht es allerdings etwas differenzierter: „Alleinreisende kommen auch in der Hauptsaison. Sie wollen die Ferienstimmung genießen, wenn sie schon alleine unterwegs sind. Außerdem treffen sie sich ja oft mit Freunden, die eben wiederum in den Ferien Urlaub machen.“

Doch wie sieht es mit dem Angebot aus? „Es gibt Single-Wochen, Special Retreats oder spezielle Gesundheitstage“, zählt Sonja Skalnik auf. Die Thermenregion sei gut aufgestellt. So bietet beispielsweise die Therme Bad Waltersdorf ein „maßgeschneidertes Angebot für Alleinreisende“. „Was man bedenken muss, wir haben hier ja auch Kur-Tourismus, beispielsweise in Bad Gleichenberg oder Bad Radkersburg. Da sind die Leute klassischerweise alleine unterwegs“, so die Tourismus-Expertin.

Nachfrage von Alleinreisenden nimmt zu

Den Eindruck, dass sich das Reisen alleine in der Region zu einem wahrnehmbaren Trend entwickelt, teilt man auch beim Tourismusverband Oststeiermark. Konkrete Daten zu dem Thema würden zwar nicht vorliegen, es sei jedoch deutlich spürbar, dass die Nachfrage zunimmt.

Das Hotel Larimar in Stegersbach hat in diesem Sinne ausgebaut. Vor Kurzem erst wurden hier die neuen Premium-Einzelzimmer präsentiert. „Aufgrund der großen Nachfrage haben wir von 14 auf 28 Zimmer durch einen weiteren Stock erweitert“, erklärt Hotelier Johann Haberl.

Die Nachfrage von alleinreisenden Gästen, insbesondere von Frauen, steige stetig. Vor allem auch, weil das Ladies Spa sowie das Kur- und Gesundheitsangebot genau diese Zielgruppe anspreche. „Zu uns kommen die Gesundheitsbewussten und damit überwiegend Frauen“, so Haberl.

Auch im AndersOrt-Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein, dem Bildungshaus der Katholischen Kirche Steiermark, gibt es spezielle Angebote, wie Andrea Haberl-Kogler von der Öffentlichkeitsarbeit erklärt. Hier können sich alleinreisende Frauen selbst ein Programm zusammenstellen oder an den so genannten „Wohlfühltagen“ teilnehmen, bei denen man in der Gruppe begleitet wird.

Diese finden unter einem bestimmten Motto statt. „Da gibt es Wandern oder Singen“, so Haberl-Kogler. „Zu uns kommen auch Frauen, die einsam sind oder sich immer wieder treffen, bei denen die Wohlfühltage ein Fixpunkt im Jahr sind.“