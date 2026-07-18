Bei den Schlusskonzerten in Spital und Hönigsberg, beim Abschlusskonzert des „Songwriting Festivals“ und dem Gesangsabend „Don’t stop the Music“ haben die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Mürzzuschlag Ihr Können unter Beweis gestellt. Krönender Abschluss war auch heuer wieder das Fest der Musik mit einem Schulkonzert und einer Klangwolke über ganz Mürzzuschlag.

Konzerte gab es dabei im Stadtsaal, in der Evangelischen Kirche, im Brahmsmuseum, im Saal der Musikschule und beim Stadtbrunnen. Außerdem erzielten 18 Schüler beim Vorspiel für die Begabtenförderung des Landes Steiermark ein hervorragendes Ergebnis. Dies ist der Grundstein für die Erfolge bei Wettbewerben und für die Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung an die Kunstuniversität Graz.