Anrainer, die den Unfall gehört hatten, setzten die Rettungskette in Gang und führten Erste Hilfe-Maßnahmen durch. Der Einheimische erlag jedoch noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Das Moped war laut Exekutive nicht für den Verkehr zugelassen. Im Einsatz standen ein Rettungshubschrauber, die Rettung, die Feuerwehren Landeck und Stanz, ein Kriseninterventionsteam und die Exekutive.