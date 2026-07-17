17-jähriger Mopedlenker in Tirol nach Brückensturz tot

Ein 17-jähriger Mopedlenker ist Donnerstagabend bei einem Unfall in Stanz bei Landeck in Tirol ums Leben gekommen. Der Jugendliche war auf einer Gemeindestraße unterwegs gewesen, als er auf der Tobelbrücke aus unbekannter Ursache die Kontrolle verlor, gegen das Brückengeländer stieß und über dieses geschleudert wurde. Der 17-Jährige stürzte daraufhin rund 30 Meter in das Bachbett des Köterbaches, berichtete die Polizei am Freitag.