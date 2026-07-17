Waffen und Munition seien sichergestellt worden. Pakistanische Sicherheitskräfte führen derzeit zudem eine großangelegte Militäroperation im Südwesten des Landes durch. Auch hierbei seien viele Terroristen zuletzt getötet worden, hieß es in einer separaten Mitteilung.

In den vergangenen Monaten hat die Gewalt in den Regionen Khyber Pakhtunkhwa und Balochistan, die jeweils die Grenze des südasiatischen Landes zu Afghanistan bilden, zugenommen. Pakistan wirft dem Nachbar Afghanistan vor, die TTP zu unterstützen und greift daher im gemeinsamen Grenzgebiet immer wieder an. Kabul bestreitet die Vorwürfe. Die TTP gilt als verantwortlich für einen massiven Anstieg an Todesopfern durch Terroranschläge in Pakistan in den vergangenen Jahren.