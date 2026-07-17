Fahrzeugbergung auf der L 405 Höhe Schloffereck in Miesenbach. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war ein Pkw aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er blieb in einem angrenzenden Wald seitlich liegen. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Die Feuerwehr Miesenbach barg das Fahrzeug mittels Seilwinde, die Insassen blieben unverletzt © FF Miesenbach

Die Feuerwehr Miesenbach rückte mit 15 Einsatzkräften aus. Mittels Seilwinde wurde das verunfallte Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn gezogen und an einer Ausweichstelle gesichert abgestellt. Ausgeflossene Betriebsmittel wurden gebunden und von der Fahrbahn entfernt.