Die neuen Modelle bekommen auch ein Upgrade, wurde betont. Sie verfügen über eine Dreigang-Schaltung und eine neue Akku-Generation mit besserer Reichweite. Gekennzeichnet sind die E-Bikes durch ein Blitz-Symbol am Hinterrad. Laut den Nutzerdaten sind die Elektro-Versionen vor allem am Wochenende beliebt.

Trotz eingebautem Motor werden auch die E-Bikes am liebsten für Kurzstrecken genutzt. Zwei Drittel der Fahrten dauern nicht länger als eine halbe Stunde. Die beliebtesten Ausleih-Stationen sind die Bahnhöfe Hauptbahnhof, Praterstern und Westbahnhof sowie Neubaugasse und Zieglergasse.

Regulär kosten die E-Gefährte 3,30 Euro pro 30 Minuten, wobei pro Tag maximal 40 Euro fällig werden. Für Wiener-Linien-Stammkunden und Klimaticket-Besitzer gibt es Ermäßigungen. Insgesamt können nun 3.700 Räder an mehr als 250 Standorten in ganz Wien ausgeliehen werden, hieß es in der gemeinsamen Aussendung von Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und den Wiener Linien.