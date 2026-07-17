Ein Besuch in Feldkirchen kostete einem Wolfsberger nicht nur Geld, sondern auch sehr viel Zeit und Nerven. Anfang Mai letzten Jahres fuhr Harry Woschitz beruflich in die Tiebelstadt. Sein Auto war mit einem Strafzettel dekoriert worden, als er von seinem Termin zurückkam. Sehr zu seinem Unverständnis, da er ein Parkticket hinter der Windschutzscheibe hatte.

Bei seinem beruflichen Termin in Feldkirchen war Woschitz für maximal eine Stunde in der Oberen Tiebelgasse unterwegs. „Ich habe einen Euro für ein Parkticket bezahlt und dieses hinter die Windschutzscheibe gelegt“, sagt er verwundert. Dennoch wartete eine Parkstrafe auf ihn. Der angeführte Tatbestand: „Ankunftszeit fehlte.“ Was folgte, war eine Lenkererhebung, eine Strafverfügung und ein Einspruch gegen diese. „Bereits in diesem Einspruch habe ich darauf hingewiesen, dass sich das bezahlte Parkticket gut sichtbar unter der Windschutzscheibe befand. Ich habe zusätzlich die Organstrafe sowie das Parkticket mit Datum und Uhrzeit übermittelt.“

Strafe wurde verhängt

Über ein halbes Jahr war seit dem Vorfall vergangen, bis Woschitz über das Ergebnis der Beweisaufnahme informiert wurde. Es wurde weiterhin festgehalten, dass das Wachorgan kein Ticket gesehen hätte. Auch angefügte Fotos des Parkwächters zeigten ein solches nicht. Woschitz kritisiert den Winkel, in dem die Fotos aufgenommen wurden sowie eine Spiegelung der Windschutzscheibe. „Gerade bei einem Verfahren, in dem es ausschließlich darum geht, ob sich ein Parkticket hinter der Windschutzscheibe befand, wäre eine sorgfältige fotografische Dokumentation erforderlich gewesen.“ So wies Woschitz die Bezirkshauptmannschaft am 20. Dezember 2025 darauf hin, dass die Fotos wegen der Spiegelung als Beweismittel unzulänglich wären. Schlussendlich erließ die BH am 30. Juni 2026 ein Straferkenntnis und verhängte eine Geldstrafe von 55 Euro.

Links der Strafzettel, darüber das Parkticket © KK/Privat

Dieses Straferkenntnis ergab für Woschitz keinen Sinn: „Die Behörde hält darin selbst fest, dass auf dem von mir vorgelegten Foto ein Parkticket zu erkennen ist. Trotzdem zieht sie daraus den Schluss, dieses sei angeblich nicht deutlich sichtbar hinter der Windschutzscheibe angebracht gewesen. Diese Beweiswürdigung ist für mich nicht nachvollziehbar.“ Die Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen gibt diesbezüglich an, dass zu konkreten laufenden Verfahren keine Auskunft erteilt werden kann.

Jedoch hält sie fest: „Die Behörde trifft ihre Entscheidung auf Grundlage aller vorliegenden Beweismittel. Dazu gehören insbesondere die Anzeige des Parkraumüberwachungsorgans mit angefertigten Fotos, Stellungnahmen der Beteiligten/Parteien sowie die vom Beschuldigten vorgelegten Unterlagen, wie etwa ein Parkticket oder eigene Fotos. Alle Beweismittel werden sorgfältig und im Zusammenhang miteinander geprüft. Weder den Angaben eines Parkraumüberwachungsorgans noch jenen eines Beschuldigten wird von vornherein ein höherer Beweiswert beigemessen. Maßgeblich ist, welches Gesamtbild sich aus allen vorliegenden Beweismitteln ergibt.“

Sollten Fotos aufgrund von Spiegelungen, Lichtverhältnissen oder des Aufnahmewinkels keine eindeutige Aussage zulassen, so würden diese, laut BH, im Rahmen der Beweiswürdigung entsprechend berücksichtigt werden. Die jeweiligen Städte und Gemeinden entscheiden zudem selbst, wer sie bei der Parkraumbewirtschaftung unterstützen soll. „Die Tätigkeit der Kontrollorgane richtet sich nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sowie den jeweiligen dienstlichen Vorgaben und internen Arbeitsanweisungen“, heißt es von Seiten der Bezirkshauptmannschaft.

Die Eröffnung der Leon Räumlichkeiten in Feldkirchen © KLZ / Dorian Wiedergut

Landesverwaltungsgericht am Zug

Was Feldkirchen betrifft, so sind seit Oktober letzten Jahres mit der Firma Leon neue Parkraumorgane in der Stadt unterwegs. Die generelle Situation habe sich „beruhigt“. Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) stellt klar: „Wir sind im Normalbereich unterwegs. Alles, was das Gesetz aussagt, muss auch vollzogen werden.“ Zusätzlich verweist er auf schärfere Parkwächter in anderen Städten: „Da ist man fünf Minuten drüber und bekommt bereits einen Strafzettel.“ In Feldkirchen würde „nicht so rigoros“ abgestraft werden.

Was den betroffenen Wolfsberger betrifft, so setzt er seine, mittlerweile über ein Jahr andauernde, Auseinandersetzung mit der Behörde fort. Er hat gegen das Straferkenntnis Beschwerde erhoben. Dadurch wird es ein Fall für das Landesverwaltungsgericht.