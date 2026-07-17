Nicht alltägliche Alarmierung für die FF Eselsbach-Unterkainisch (Gemeinde Bad Aussee) am Donnerstag: „Stier von Regionalzug erfasst“, lautete die Meldung. Beim Eintreffen am Einsatzort wurde das Tier tot auf den Bahngleisen vorgefunden. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste der Kadaver mithilfe von Seilen entfernt werden. Nach Rücksprache mit der ÖBB wurde die Bahnstrecke im Anschluss wieder für den Verkehr freigegeben. Im Einsatz standen sechs Kräfte, außerdem die Polizei Bad Aussee.

Einen glücklicheren Ausgang nahm ein Einsatz der FF Mössna (Gemeinde Sölk). Diese war telefonisch zu einer Tierrettung gerufen worden. Es galt, eine Katze aus dem Sölkbach zu holen. Das glückte erfreulicherweise und der Vierbeiner konnte seiner erleichterten Besitzerin übergeben werden.