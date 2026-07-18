Stolz zeigt Otto ein Foto eines Modellflugzeuges auf seinem Handy. Er hat es selbst gebaut, beigebracht hat ihm das sein Opa in seiner Kindheit, wie der 21-Jährige erzählt. Selbst in einem Flugzeug gesessen ist der junge Mann noch nie, sein erster Flug soll aber kein Linienflug sein. „Ich hoffe, dass ich einmal in einer kleinen Maschine mitfliegen und diese Freiheit spüren kann. Mein Traum ist es, irgendwann selbst den Flugschein zu machen.“ Als junger Mensch Träume und Wünsche für sein Leben zu haben, fühlte sich für Otto lange unvorstellbar an. Als er 18 Jahre alt war, floh der Steirer aus seinem Elternhaus und fand im Schlupfhaus der Caritas in Graz Zuflucht – und einen Ort, an dem er sich das erste Mal aufgefangen fühlte.

Seine Mutter und Otto, der eigentlich gar nicht Otto heißt, aber anonym bleiben will, verbindet eine komplizierte Beziehung, erzählt er. „Lange habe eher ich auf meine Mutter aufgepasst und mich für sie verantwortlich gefühlt als umgekehrt.“ Für seine eigenen Gefühle war kein Platz, „ich habe jahrelang alles in mich hineingefressen.“

Stiefvater nahm Geld als „Miete“

Für den neuen Partner seiner Mutter zogen die beiden in die Obersteiermark, der Stiefvater machte das Leben des Jugendlichen noch schwerer. „Ich habe eine Metaller-Ausbildung gemacht und gut verdient, aber er hat mir jeden Monat bis auf wenige Euro mein ganzes Geld abgenommen – als ‚Mietzahlung‘.“ Wehren konnte sich der Jugendliche nicht, der Mann hatte Zugriff auf Ottos Konto. Hilfe von seiner Mutter konnte der heute 21-Jährige nicht erwarten.

In einer Woche Abwesenheit der Eltern ergriff Otto seine Chance. „Ich habe es nicht mehr ausgehalten.“ Im Internet hatte er nach Hilfsangeboten gesucht und war über das Schlupfhaus gestolpert. Mit nicht mehr als einer Reisetasche ließ der 21-Jährige die Obersteiermark zurück und fuhr nach Graz. „Bis heute bin ich überzeugt, dass das die beste Entscheidung meines Lebens war.“

Heute kann Otto auf eigenen Beinen stehen © Klz / Stefan Pajman

Schlupfhaus verhalf wieder zu Lebensmut

Im Schlupfhaus wurde der Jugendliche aufgefangen und lernte, sich zu öffnen. „Ich hatte Schlafprobleme, war mit meinen Gedanken immer alleine und war dadurch oft in einer mentalen Spirale gefangen. Auf einmal haben mir Menschen zugehört, mich ernst genommen und mir neue Perspektiven gegeben.“ Mit einem Mal sah der junge Mann Licht am Ende des Tunnels. Seine Lehre, die ein Jahr pausierte, nahm er wieder auf, heute ist er Facharbeiter. „Ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, aus diesem Loch herauszukommen. Ich habe gelernt, für mich einzustehen und über meine Gefühle zu sprechen. Das ist so wertvoll.“

Im Moment lebt der 21-Jährige in einer der vier Wohnungen, die dem Schlupfhaus seitens der Stadt Graz zur Verfügung gestellt werden. Einmal in der Woche bekommt er Besuch von Mitarbeitenden, die nach dem Rechten sehen. „Manchmal hapert es mit der Sauberkeit, aber ich komme schon sehr gut alleine klar“, ist Otto stolz.

Das bestätigt auch Schlupfhaus-Mitarbeiter Tobi Leinfellner, der Otto gut kennt. Das nächste Ziel: In eine eigene Wohnung ziehen und unabhängig vom Schlupfhaus werden. Die Verbindung wird aber wohl dennoch bleiben, denn mit einigen ehemaligen Bewohnern verbindet ihn heute eine tiefe Freundschaft: „Trauma verbindet“, sagt Otto zynisch lächelnd.

Tobi Leinfellner betreut die Jugendlichen im Schlupfhaus © Klz / Stefan Pajman

30 Jahre Schlupfhaus: 7500 betreute Jugendliche

Der 21-Jährige ist einer von vielen Schützlingen, die Leinfellner begleitet. Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren finden im Schlupfhaus seit drei Jahrzehnten an 365 Tagen im Jahr einen Zufluchtsort. Betten, Essen, Duschen, Waschräume – für jede Form des Hilfsbedarfs steht ein Angebot zur Verfügung. Zehn Nächte pro Monat dürfen die Jugendlichen im Schlupfhaus verbringen, zwölf Schlafstellen stehen zur Verfügung.

Seit der Eröffnung vor 30 Jahren wurden 7500 Jugendliche betreut. Otto ist deshalb nicht die einzige Erfolgsgeschichte, im November soll das Jubiläum gebührend gefeiert werden. Die Hoffnung der Caritas: Viele Ehemalige zu finden, die über den Einfluss des Schlupfhauses auf ihr Leben sprechen. „Vielleicht hat ja die eine oder andere Person Lust, ihre Erinnerungen und Erfahrungen zu teilen“, ruft Caritas-Sprecherin Irmgard Rieger auf, sich zu melden.