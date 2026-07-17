Die Hauptwache Tamsweg sowie der Löschzug Sauerfeld wurden am Freitag gegen 2.45 Uhr zu einem Waldbrandverdacht im Ortsteil Seetal alarmiert. Ein Augenzeuge hatte im Bereich der Ruine Klauseck einen Blitzeinschlag und kurz darauf eine mögliche Brandentwicklung wahrgenommen. Aufgrund dieser Meldung und der anhaltenden Trockenheit wurde umgehend eine Erkundung des Waldgebiets eingeleitet, wie vonseiten des Landesfeuerwehrverbands Salzburg berichtet wird.

Wald und Drohnen

Da sich die Einsatzstelle in einem weitläufigen und schwer zugänglichen Waldgebiet befindet, wurde zur Unterstützung die Drohneneinheit des Bezirks Pongau angefordert. Die Drohne führte Kontrollflüge über dem betroffenen Gebiet durch, die Einsatzkräfte waren zu Fuß unterwegs. Trotz der intensiven Suche konnte weder ein brennender Baum noch ein anderer Brandherd festgestellt werden. Man geht davon aus, dass ein mögliches Feuer selbstständig erloschen ist.

Nach dem Abschluss aller Erkundungsmaßnahmen wurde der Einsatz gegen 6.30 Uhr beendet.