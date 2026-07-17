Zwei Verletzte bei Detonation in Wohnhaus im Burgenland

In einem Einfamilienhaus in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Detonation und in weiterer Folge zu einem Brand gekommen. Der 84-jährige Hausbesitzer und seine 61-jährige Pflegerin wurden dabei verletzt. Die Ursache für die Detonation dürfte im Keller gelagerte Munition gewesen sein, berichtete die Polizei am Freitag.