Zu schnell unterwegs war am Donnerstagabend ein Kroate mit seinem Pkw auf der Wörthersee-Süduferstraße. Er verlor auf Höhe Auen (Gemeinde Schiefling) die Kontrolle über das Auto, kam links von der Straße ab, durchbrach einen Zaun und landete im Wörthersee.

„Wir mussten davon ausgehen, dass sich noch Personen im Fahrzeug befinden. Aufgrund der Lage wurden die örtlich zuständigen Feuerwehren sowie der Tauch- und Wasserdienst Kärnten Mitte der Feuerwehren und der Österreichischen Wasserrettung alarmiert“, berichtet Florian Scherwitzl vom Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt Land. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: Der Lenker hatte sich bereits selbst aus dem Fahrzeug befreien und ans Ufer retten können.“ Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er zur weiteren medizinischen Abklärung ins LKH Villach gebracht.

Alkotest negativ

Im See wurden keine Verunreinigungen festgestellt. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Straße gesperrt

Das Fahrzeug wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Schiefling, Augsdorf, Reifnitz und Velden geborgen, die Süduferstraße wurde gesperrt. Im Einsatz standen weiters die Boote der Wasserrettung Pritschitz und Velden, sowie der Feuerwehren Reifnitz und Töschling mit insgesamt 70 Kräften.