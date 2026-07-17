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Wien
Wohnen in Wien im Spagat zwischen Leistbarkeit und Kommerz
"Wien ist ein segmentierter Wohnungsmarkt - und deswegen für die vergleichende Stadtforschung so spannend", sagte Stadtgeograph Michael Friesenecker zur APA. In der Stadt treffen international einzigartige Elemente wie der große geförderte Wohnbau auf Entwicklungen, die auch viele andere Städte prägen - etwa die zunehmende Kommerzialisierung des Wohnens. Solche und ähnliche Themen werden der Fokus einer Konferenz sein, die kommende Woche an der Universität Wien stattfindet.