Es gibt in Österreich deutlich mehr Anfragen für Batteriespeicher von Betreibern, als es tatsächlichen Bedarf gibt. Dieser liege laut Regulator E-Control bei drei bis fünf Gigawatt (GW). Tatsächlich gibt es bei Österreichs Netzbetreibern Anfragen für den Anschluss von 25 GW und damit eine absolute Überzeichnung, berichtet E-Control-Vorstand Alfons Haber. Auch sei nicht jeder Batteriespeicher netzdienlich, betont er.

Letztlich werde es der Markt entscheiden, welche Projekte auch umgesetzt werden, sagt E-Control-Vorstand Michael Strebl. Es gebe auch eine Reihe von Mehrfachanfragen, so Haber: „Das heißt, Investoren stellen bei zwei, drei Netzbetreibern und Netzanschlusspunkten Anfragen“. Batteriespeicher sollen helfen, den günstigen Erneuerbaren-Strom aus PV und Windkraft für die Abendstunden zu speichern, wenn Strom insgesamt teurer ist. Damit soll Strom insgesamt günstiger werden.

Nutzen für das Stromnetz als Voraussetzung

Es sei aus Sicht der Behörde wichtig, dass die Speicher dort errichtet werden, wo sie auch einen Nutzen für das Stromnetz haben und so die Netzausbaukosten dämpfen. Das hänge vom Standort und der Betriebsweise der Batteriespeicher ab, etwa ob der Netzbetreiber diese bei hoher Netzlast drosseln darf. Die E-Control legte den Entwurf für eine Grundsatzverordnung vor, wann große Batteriespeicher von den Netzgebühren befreit werden.

Neuordnung der Netztarife

Diese Verordnung regelt künftig auch die Netztarife neu. Ab Jänner 2027 wird neben dem Verbrauch die Leistung, mit der Strom aus dem Netz bezogen wird, verrechnet. In Summe sollen die Netztarife aufkommensneutral sein, die Mehrzahl der Haushalte soll davon profitieren, lautet das Versprechen. Aber: „Jeder, der das Netz mehr belastet, wird mehr zahlen“, betont Strebl. Es habe jeder selbst in der Hand, Kostensteigerungen durch die Anpassung seines eigenen Verbrauchsverhaltens zu vermeiden, indem er sich „netzdienlich“ verhält. Spitzenbelastungen sollen etwa durch „Energiemanagement“ zeitlich verschoben und flexibles Verhalten belohnt werden.