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Wien/Gwangju
Birke Gorm schickt "Dinge mit Vergangenheit" nach Gwangju
Birke Gorm steht in ihrem Wiener Atelier und zeigt auf eine Reihe von figurenähnlichen Stoffgebilden, die an der Wand hängen. Bald werden sie im südkoreanischen Gwangju zu bewundern sein. Kommende Woche kommt die Transportfirma. "Vier Euro-Paletten werden es, zwei mit meinem Material, zwei mit Katalogen und sonstigem Equipment", sagt sie. Verschifft wird per Diplomatenkurier. Am 5. September wird ihr Beitrag auf der 16. Gwangju Biennale eröffnet. Die Vorbereitungen laufen.