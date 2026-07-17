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Busan/Wien
UNESCO berät erneut über Wiens Verbleib auf "Roter Liste"
Das Interesse Wiens an Busan ist grundsätzlich wohl eher überschaubar. In den kommenden Tagen wird man im Rathaus aber recht genau in Richtung südkoreanischer Metropole blicken. Denn dort tagt ab Sonntag das UNESCO-Welterbekomitee. Entschieden wird dabei auch, ob die Wiener Innenstadt wegen des Heumarkt-Projekts weiterhin auf der Liste der gefährdeten Welterbestätten bleibt oder ob man diesmal eine Streichung erwirken kann.