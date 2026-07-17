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Salzburg
Salzburger Festspiele beginnen
Die diesjährigen Salzburger Festspiele starten am Freitag mit einer konzertanten Hommage an György Kurtág unter der Leitung von Teodor Currentzis mit der Ouverture Spirituelle. Am Samstag beginnt das dreitägige Fest zur Eröffnung, am Abend geht auf dem Domplatz die Premiere des "Jedermann" in der wiederaufgenommenen Inszenierung von Robert Carsen mit Philipp Hochmair in der Titelrolle und Roxane Duran als neuer Buhlschaft über die Bühne.