In der Früh tagt der deutsch-französische Verteidigungs- und Sicherheitsrat (9.00 Uhr) unter Leitung von Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf dem Fliegerhorst Nörvenich. Dabei soll es unter anderem um die Zusammenarbeit bei der nuklearen Abschreckung auf Basis des französischen Atomwaffenarsenals gehen, die bereits im März vereinbart wurde. Eine erste gemeinsame Luftwaffenübung fand bereits am Donnerstag statt. Anschließend tagt der sogenannte Ministerrat auf Schloss Augustusburg in Brühl (11.00 Uhr).