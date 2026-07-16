Drei Menschen sind bei einem Sturz von einem Aussichtsturm im Harz in Deutschland gestorben. Zwei Erwachsene und ihr Kind kamen ums Leben, teilte die Polizei mit. Der Einsatz am Nachmittag im niedersächsischen Altenau hatte demnach einen suizidalen Hintergrund. Zahlreiche Rettungskräfte und Polizisten sind vor Ort. Die Feuerwehr wurde gegen 16.45 Uhr alarmiert. Sie sperrte die Einsatzstelle ab und errichtete Sichtschutzwände.

Der Harzturm ist ein 65 Meter hoher Aussichtsturm im Oberharz. Nach Betreiberangaben ist er der höchste deutsche Aussichtsturm in Holz-Stahl-Konstruktion. Der rund zehn Millionen Euro teure Bau bietet zwei Aussichtsplattformen und einen „Skywalk“ mit Glasboden in 45 Metern Höhe. Der Aufstieg ist zu Fuß über Stiegen und per Lift möglich, hinunter geht es unter anderem über eine 110 Meter lange Rutsche.