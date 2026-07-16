Gegen Kutheil waren in den vergangenen Tagen Vorwürfe von Rassismus, Sexismus und Mobbing medial bekannt geworden. "Die Magistratsdirektion der Stadt Wien wird in ihren aktuell stattfindenden Erhebungen den vorliegenden Informationen, Hinweisen und Vorwürfen nachgehen. Die Ergebnisse der Prüfung sind abzuwarten. Bis zum Vorliegen der Ergebnisse gilt die Unschuldsvermutung", teilte dazu die Magistratsdirektion mit. Man werde "in dieser Causa bis auf weiteres keine Stellungnahmen abgeben", wurde ergänzt. Die Oppositionsparteien FPÖ, Grüne und ÖVP begrüßten den Schritt und forderten von den Stadtregierungsparteien SPÖ und NEOS volle Aufklärung.