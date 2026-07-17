Es ist weder das Rauschen der neuen Klimaanlage, noch ein plötzlich auftretender Tinnitus: Im rundum erneuerten Künstlerhaus Klagenfurt wird man von einem vieltönigen Summen und Pfeifen empfangen. Mit ihren Orgelpfeifen liefert Miriam Steinmacher den Soundteppich für die aktuelle Ausstellung „Long Story Short“. Initiiert wurde die Ausstellung vom Klagenfurter Constantin Lhotka, der gemeinsam mit den acht weiteren beteiligten Künstlerinnen und Künstler die Schau auch kuratiert hat. Ausgehend vom Titel – eine Redewendung, die eine Erzählung bewusst verkürzt – geht es um alltägliche Beobachtungen und Fundstücke, die verfremdet und in einen neuen Zusammenhang gestellt werden.

Ausstellung im Kunstverein Kärnten © JOHANNES PUCH

Layla Nabis stilisierte Vitrinen und Bernhard Buffs originelle „Palme“ (oder Laterne) laden dazu ein, Vertrautes neu zu entdecken. Für Maximilian Kirmse wird der Pfandautomat zum ‚Riesen mit schlechtem Atem‘, festgehalten in einem großformatigen Ölgemälde.. Kleinere Zeichnungen des Deutschen sind in einem weiteren Raum zu sehen und erzählen unter anderem von einem Polizeieinsatz nach einer Schießerei in Berlin, den er selbst beobachtet hat.

Apropos Beobachten: Wie alltägliche Blicke in Fenster fallen, thematisiert Constantin Lhotka in seinen Arbeiten – Abbildungen eines Augenblicks. Fid Fischer wiederum greift wissenschaftliche Bilder auf und entwickelt sie in Form von Reliefs weiter, etwa von einem tränenden Auge, denn „die Aufgabe des Weinens ist noch immer nicht gänzlich erforscht in seiner Funktion“, sagt die deutsche Künstlerin. Farbstarke, anspielungsreiche Arbeiten von Axel Jonsson oder „Blechpaintings“ von Thilo Jenssen laden ebenfalls dazu ein, Gewohntes mit anderen Augen zu sehen. So entsteht aus vielen kleinen Beobachtungen eine vielschichtige Erzählung.