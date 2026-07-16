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Wien
Freispruch für Ex-Spitzenbeamten Peterlik rechtskräftig
Der Freispruch für den Ex-Generalsekretär in Karin Kneissls (FPÖ) Außenministerium, Johannes Peterlik, im Prozess wegen Amtsmissbrauchs und Verletzung der Geheimhaltungspflicht ist rechtskräftig. Peterlik war am 22. April von allen Vorwürfen freigesprochen worden. Eine anschließend von der Staatsanwaltschaft Wien angemeldete Nichtigkeitsbeschwerde wurde nun zurückgezogen, wie der "Kurier" am Donnerstag online berichtet.