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Stumm
Knochen von seit einem Jahr vermisstem Tiroler gefunden
Die sterblichen Überreste eines seit Ende April 2025 vermissten 23-jährigen Tirolers sind am 23. Juni diesen Jahres von einer deutschen Spaziergängerin, die gerade mit ihrem Hund unterwegs war, in Stumm im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) gefunden worden. Konkret wurde ein Knochen 118 Meter unterhalb der Einmündung des Märzenbaches in den Ziller entdeckt, hieß es von der Polizei zur APA am Donnerstag. Ein DNA-Abgleich brachte Gewissheit, dass es sich um den Mann handelte.