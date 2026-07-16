Wieder von den Arbeiten rund um das Bereichsfeuerwehrjugendlager weggeholt wurden Mitglieder der Feuerwehr Fischbach. Erst am Dienstagabend rückten die Einsatzkräfte zu einem Waldbrand im Bereich des Höhenweges Richtung Teufelsstein aus. Ein Anrainer hatte den Blitzeinschlag gesehen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

So sah es am Dienstag in Fischbach aus © FF Fischbach

Am Freitag spielte sich das dasselbe Szenario am Reithkogel, einer beliebten Wanderstrecke, ab. Ein Blitz dürfte wohl erneut einen Brand im Wald entfacht haben. „Da hat es scheinbar schon länger gelodert. Aber der Brand war lokal eingegrenzt“, erzählt Fischbachs Kommandant Michael Übeleis. 20 Leute von den Feuerwehrn Fischbach und Falkenstein waren im Einsatz und löschten den Brand, der sich ungefähr auf 15 Quadratmetern ausgebreitet hatte. Am Nachmittag konnte „Brand aus“ vermeldet werden.