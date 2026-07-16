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Bregenz
32-Jähriger feuerte in Vorarlberg auf vor ihm fahrenden Pkw
Im Zusammenhang mit einem Drogengeschäft hat ein 32-Jähriger im vergangenen November in Göfis (Bez. Feldkirch) mehrere Schüsse aus einem Wagen auf das vor ihm fahrende Auto abgefeuert. Verletzt wurde dabei niemand, informierte die Polizei. Nach monatelangen Ermittlungen und Hausdurchsuchungen wurden der 32-Jährige und ein 38-jähriger Zweittäter als Beschuldigte festgenommen. Der 32-Jährige zeigte sich geständig, ihm droht eine Anzeige wegen versuchten Mordes.