Touristen wurden gebeten, das Gebiet zu meiden. Berichte über Verletzte oder Tote lagen zunächst nicht vor. Wildfeuer in Schottland sind keine Seltenheit. Der BBC zufolge wurde im vergangenen Jahr die Rekordzahl von 239 Wald- und Flächenbränden in dem britischen Landesteil registriert. Der Scottish Fire And Rescue Service warnte, die Brandgefahr in den zentralen Highlands sowie im Süden und Osten Schottlands sei in diesen Tagen aufgrund von Trockenheit und Hitze sehr hoch.
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Inverness
Flächenbrand in schottischem Nationalpark
Ein Flächenbrand in einem Nationalpark in den schottischen Highlands hat zur Evakuierung von Häusern, Campingplätzen und weiteren Einrichtungen geführt. Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete, fraßen sich die Flammen auf einer Länge von 3,5 Kilometern durch die Heidelandschaft im Cairngorms-Nationalpark nahe dem Ort Nethy Bridge, südöstlich von Inverness. Das Feuer brach demnach bereits Mittwochfrüh aus und wütete die ganze Nacht hindurch.