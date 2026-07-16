Touristen wurden gebeten, das Gebiet zu meiden. Berichte über Verletzte oder Tote lagen zunächst nicht vor. Wildfeuer in Schottland sind keine Seltenheit. Der BBC zufolge wurde im vergangenen Jahr die Rekordzahl von 239 Wald- und Flächenbränden in dem britischen Landesteil registriert. Der Scottish Fire And Rescue Service warnte, die Brandgefahr in den zentralen Highlands sowie im Süden und Osten Schottlands sei in diesen Tagen aufgrund von Trockenheit und Hitze sehr hoch.