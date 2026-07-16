Der etwa 40-Jährige hatte einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten, berichtete eine Rettungssprecherin der APA. Die Rettungskräfte trafen gegen 13.00 Uhr im Schwimmbad ein. Sie übernahmen die Reanimation, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits begonnen hatten. Nähere Details zum Gesundheitszustand des Mannes lagen noch nicht vor.
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Wien
Mann nach Badeunfall in Wien reanimiert
Ein Mann ist nach einem Badeunfall im Schafbergbad in Wien-Währing am Donnerstagnachmittag reanimiert worden. Einen entsprechenden Bericht des "Kurier" bestätigten Sprecherinnen von Polizei und Rettung der APA. Die Person wurde unter laufender Reanimation per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Laut "Kurier" hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schwimmbads einen leblos im Wasser treibenden Mann aus dem Becken gezogen und mit einem Defibrillator reanimiert.