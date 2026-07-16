Der etwa 40-Jährige hatte einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten, berichtete eine Rettungssprecherin der APA. Die Rettungskräfte trafen gegen 13.00 Uhr im Schwimmbad ein. Sie übernahmen die Reanimation, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits begonnen hatten. Nähere Details zum Gesundheitszustand des Mannes lagen noch nicht vor.