Mann nach Badeunfall in Wien reanimiert

Ein Mann ist nach einem Badeunfall im Schafbergbad in Wien-Währing am Donnerstagnachmittag reanimiert worden. Einen entsprechenden Bericht des "Kurier" bestätigten Sprecherinnen von Polizei und Rettung der APA. Die Person wurde unter laufender Reanimation per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Laut "Kurier" hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schwimmbads einen leblos im Wasser treibenden Mann aus dem Becken gezogen und mit einem Defibrillator reanimiert.