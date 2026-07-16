"Diese Verlängerung bedeutet mir sehr viel, denn sie zeigt, dass Kunst Menschen berühren und verbinden kann", wurde die Künstlerin, die durch ihre "Himmelsleiter" am Südturm des Stephansdoms große Bekanntheit erlangte, am Donnerstag in einer Aussendung zitiert. Es habe seit der Installierung der 28 mal 6 Meter großen Skulptur "unzählige bewegende Rückmeldungen" gegeben.