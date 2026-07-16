Die Reise nach Wien tritt zudem Stephanie Gladden an. Sie ist seit 35 Jahren als Comiczeichnerin tätig und gestaltet seit etlichen Jahren u.a. die "Simpsons"-Reihe mit. Auch für "SpongeBob Schwammkopf", "Powerpuff Girls" und "Pepper Ann" war bzw. ist sie kreativ im Einsatz. Bei der Vienna Comic Con wird sie Einblicke in ihre Arbeit geben, gestaltet "Simpsons"-Zeichenworkshops und steht für Autogramme zur Verfügung.

"Die Vienna Comic Con soll jene Bühne sein, auf der auch die Künstlerinnen und Künstler gefeiert werden, die diese Welten überhaupt erst möglich machen", erklärten die Veranstalter Patrick Krippner und Chang Xue die Einladungspolitik.