Ein Sommer voller Rätselspaß

Training für den Kopf, Entspannung für die Seele: Das neue Rätselmagazin der Kleinen Zeitung bietet auf 68 Seiten beste Unterhaltung für sommerliche Auszeiten – mit regionalen Bezügen zu Steiermark und Kärnten für ein ganz besonderes Heimatgefühl beim Knobeln.

Eine bunte Mischung aus über 100 unterhaltsamen Rätseln und Denksportaufgaben, wie Kreuzworträtsel, Gitterrätsel, Fehlersuchbilder oder Kinderrätsel sorgt für stundenlangen Rätselspaß für alle: ob jung oder jung geblieben, „Blitzgneißer“ oder solche, die es noch werden wollen.

Mit dabei auch ein Sommer-Horoskop und großes Kurzurlaubs-Gewinnspiel.