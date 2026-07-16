Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Brüssel
EU-Kommission unterstützt Piccards Wasserstoff-Flugzeug
Der Schweizer Solarpionier Bertrand Piccard hat für sein neues Vorhaben die Unterstützung der Europäischen Kommission erhalten. Sein Projekt, mit einem Wasserstoff-Flugzeug den Globus zu umfliegen, steht nun unter der Schirmherrschaft der Brüsseler Behörde. Mit der Unterstützung von Climate Impulse anerkenne die Europäische Kommission, dass das Vorhaben einen Beitrag in den Bereichen Klima, Innovation und Souveränität leiste, schrieb Climate Impulse kürzlich.