Für alle Liebhaber exzellenter Musikdarbietungen steht ein wahrer Festabend bevor: Am Freitag, dem 24. Juli, steigt das große Lienzer Sommernachtskonzert im besonders stimmungsvollen Ambiente, nämlich im Park von Schloss Bruck. Beginn ist um 20 Uhr, das Wahrzeichen der Stadt wird natürlich feierlich beleuchtet sein. Zum als Benefizveranstaltung organisierten Konzert selbst laden der Lions Club Lienz und das 2024 gegründete Ensemble Pro Musica ein.

„Neben dem Kulturgenuss für die Besucher steht die Förderung hervorragender heimischer Musikschaffender im Mittelpunkt“, heißt es beim 1969 gegründeten Lions Club mit Sprecher Oskar Januschke, bis zum Vorjahr Leiter des Lienzer Stadtmarketing,. Die Veranstaltung ist öffentlich, alle Mitwirkenden engagieren sich ehrenamtlich. Sämtliche freiwilligen Spenden fließen in den Soforthilfefonds des Lions Clubs Lienz, mit dem in Not geratene Mitbürger aus der Region unterstützt werden. Pro Musica wiederum ist ein virtuoses Ensemble aus Osttiroler und Oberkärntner Musikern, Blechbläsern, Schlagwerkern sowie vier Solistinnen beziehungsweise Solisten. Die musikalische Leitung hat Martin Lang inne. Jedes Werk wird eigens für diese Besetzung arrangiert: musikalisch maßgeschneidert und in dieser Form erstmals aufgeführt.

Von links nach rechts: Oskar Januschke (Lions Club Lienz), Martin Lang (Leiter von Pro Musica) und Harald Green (Lions Club Lienz) © Martin Lugger

Filmmusik macht den Anfang

Eröffnet wird das Konzert mit klassischen Blechbläserklängen: der Fanfare „King’s Row“ aus dem Soundtrack zum gleichnamigen Film. Anschließend folgt mit „Prinzessin Leia“ aus Star Wars ein weiterer Filmmusikklassiker von John Williams. Dabei stehen gleich drei Solisten im Mittelpunkt: Verena Lang an der Violine, Luca Dallavia an der Flöte und Thomas Leiter am Horn. Nach diesen sphärischen Klängen geht es kraftvoll weiter: In der Ouvertüre aus dem Film Rocky Balboa kommen sämtliche Blechbläser und Schlagwerker an ihre Grenzen – laut, hoch und mitreißend. Ein weiteres Filmmusik-Highlight bildet „Let It Go“, das gemeinsam mit dem jungen Chor HarmonyX dargeboten wird.

Stimmen, die begeistern werden

Für gesanglichen Hochgenuss sorgen danach Kathrin Musshauser mit „And When I Die“ von Blood, Sweat & Tears sowie Verena Lang mit „So Easy to Fall in Love“ von Olivia Dean. Schlagzeuger René Mair verspricht mit „Root Beer Rag“ von Billy Joel ein Feuerwerk an Virtuosität und Tempo, während der Kärntner Bassposaunist Manuel Edlinger beim Titel „Marlboro Man“ mit beeindruckender Virtuosität bis in die tiefsten Lagen seines Instruments zu hören sein wird. Den krönenden Abschluss bildet „Children of Sanchez“ aus dem gleichnamigen Film von Chuck Mangione. Dabei musizieren Florian Obermoser an der Gitarre, Walter Grechenig am Drum-Set und der musikalische Leiter Martin Lang am Flügelhorn gemeinsam.

Für die Dauer der Veranstaltung wird die Straße auf den Schlossberg – ausgenommen für Anrainer – für den Verkehr gesperrt. Personen mit eingeschränkter Mobilität steht ein Zubringerdienst vom Hochstein-Parkplatz zur Verfügung. Bei Schlechtwetter findet das Benefizkonzert in der Kirche zur Heiligen Familie statt. Weitere Informationen sind unter www.lions-lienz.at erhältlich.