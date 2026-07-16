Der vor allem für seine Fotobücher bekannte deutsche Fotodienstleister Cewe stärkt sein Geschäft mit der Marke „Kodak Moments“. Das Unternehmen erwirbt das Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris, das bisher dem Finanzinvestor Kingswood Capital gehört, wie Cewe am Donnerstag bekanntgab. Kodak Alaris betreibt rund 37.000 Fotostationen in weltweit 16.000 Einzelhandelsgeschäften, an denen die Kunden ihre Fotos ausdrucken können, und setzt damit im Jahr 200 Millionen Euro um.

Das von Cewe übernommene Geschäft werde einschließlich Schulden mit 88 Millionen Euro bewertet, der Kaufpreis dürfte bei 72 Millionen Euro liegen. „Wir investieren gezielt in den globalen Ausbau des Sofortfoto-Geschäfts, weil wir überzeugt davon sind, hier in den nächsten Jahren profitables Wachstum erzielen zu können“, sagte Cewe-Chef Thomas Mehls. Cewe schaffe damit den Markeintritt in den USA, Mexiko, Kanada und Australien.

500 Beschäftigte werden übernommen

Übernommen werden auch 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das Werk in Windsor in Colorado, in dem Verbrauchsmaterialien hergestellt werden. 2027 soll das erworbene Geschäft eine mittlere einstellige operative Umsatzrendite (EBIT-Marge) erwirtschaften, die in den folgenden Jahren noch steigen soll.