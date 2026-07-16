Ein besonderes Jubiläum wurde am vergangenen Sonntag, 12. Juli, in der Pfarrkirche St. Johann ob Hohenburg gefeiert: Adolf Höfler, Geistlicher Rat, emeritierter Pfarrer und Ehrenbürger der Gemeinde Söding-St. Johann, beging sein diamantenes Priesterjubiläum. Vor 60 Jahren, am 10. Juli 1966, war er im Grazer Dom zum Priester geweiht worden. Nach mehreren Kaplanstellen, unter anderem in Stallhofen, übernahm Höfler mit 1. September 1980 die Pfarre St. Johann ob Hohenburg. Über Jahrzehnte hinweg prägte er das kirchliche Leben der Gemeinde und begleitete Generationen von Menschen bei Taufen, Erstkommunionen, Firmungen, Trauungen und in Stunden des Abschieds.

Den Festgottesdienst eröffnete Seelsorgeraumleiter Martin Trummler nach dem Einzug mit der Ortsmusikkapelle St. Johann ob Hohenburg. Gemeinsam mit Generalvikar Erich Linhardt, Pater Franz Weber und Provisor Wolfgang Pristavec zelebrierte der Jubilar die Messe. Für die musikalische Gestaltung sorgten die Kinder der Volksschule St. Johann, der Kirchenchor unter der Leitung von Heide-Marie Reif sowie Organistin Anna Lautner.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Elfriede Lautner, Bürgermeister Erwin Dirnberger, Vizebürgermeisterin Karin Herz und der emeritierte Pfarrer Adolf Höfler © Gemeinde Söding-St. Johann

Verdienste als Bauherr

Im Anschluss überbrachte Bürgermeister Erwin Dirnberger im Namen der Vereine, Institutionen und der Pfarrgemeinde die Glückwünsche. In seiner Ansprache würdigte er Höflers jahrzehntelanges Wirken als Seelsorger ebenso wie dessen Engagement als Bauherr. Während seiner Amtszeit wurden Pfarrhaus, Pfarrer-Stadl und Pfarrkirche umfassend saniert und für kommende Generationen erhalten.

Für sein vielfältiges Wirken war Adolf Höfler bereits 2014 mit der Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Söding-St. Johann ausgezeichnet worden. Auch nach seiner Pensionierung ist er als emeritierter Pfarrer eine unverzichtbare Stütze des Pfarrlebens. Trotz gesundheitlicher Einschränkungen zelebriert er weiterhin regelmäßig Gottesdienste.

Als Zeichen des Dankes bekam Höfler ein von Hans Vötsch gemaltes Bild © Gemeinde Söding-St. Johann

Glühender Rapid-Anhänger

Als Zeichen des Dankes überreichten die Gemeinden Söding-St. Johann und Krottendorf-Gaisfeld gemeinsam mit Vereinen und Institutionen ein von Hans Vötsch gemaltes Bild des Innenraums der Pfarrkirche – jenes Ortes, der 46 Jahre lang Mittelpunkt seines priesterlichen Wirkens war. Ein Blumengruß, ein edler Whisky als augenzwinkernde „Medizin“ sowie VIP-Karten für das Bundesligaspiel GAK gegen Rapid sorgten zusätzlich für Freude beim bekennenden Rapid-Fan.

Bei einer Agape, musikalisch umrahmt von der Ortsmusikkapelle, nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, dem Jubilar persönlich zu gratulieren und ihm vor allem Gesundheit sowie Gottes Segen zu wünschen.