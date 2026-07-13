Der vergangene Sonntag (12. Juli) war ein großer Tag für das kleine Bergdorf Graden (Stadtgemeinde Köflach): Der aus Graden stammende Seelsorger Martin Schmiedbauer feierte sein Goldenes Priesterjubiläum. Eben an jenem Ort, an dem er vor 50 Jahren, am 4. Juli 1976, seine Primiz feierte. Der Pfarrgemeinderat mit der Vorsitzenden Herta Leitner hat sich alle Mühe gegeben, das Fest feierlich zu gestalten. So nahmen zahlreiche Vereine wie die Freiwillige Feuerwehr, der Kameradschaftsbund, die Blasmusikkapelle oder die Berg- und Naturwacht daran teil.

Den Festgottesdienst am Dorfplatz, den Martin Schmiedbauer, assistiert vom ehemaligen Piberer Pfarrer Johann Fuchs, zelebrierte, wurde von der Blasmusikkapelle Graden, dem Voitsberger Bäuerinnenchor und von Harald Fripertinger musikalisch umrahmt. Jubilar Schmiedbauer sprach in seiner Predigt, bei der er seinen alten Hirtenstab in die Hand nahm, einen Dank an seine Heimatgemeinde aus und berichtete von seinem Leben als fünfjähriger Kuhhirte und später als Halterbub beim vulgo Koch im Winkel.

Schmiedbauer erzählte auch über sein Wirken als Seelsorger, davon, dass er stets gerne nach Graden kam, um Sonntagsmessen zu lesen, zu Firmungen und Erstkommunion sowie seit über 30 Jahren zu Pfingsten die Gipfelmesse am Roßbachkogel las. Der Priester bedankte sich auch bei all jenen, welche ihn seinerzeit unterstützt hatten. Am Ende des Gottesdienstes sprachen Köflachs Vizebürgermeister Heimo Ortner und die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Herta Leitner ihren Dank aus.

Der berührendste Augenblick der Feier war wohl, als Heidi Edler mit einem Blumenstrauß in der Hand jenes Gedicht aufsagte, welches sie vor 50 Jahren als Kind der Volksschule dem Jubilar bei seiner Primiz vortrug. Da bekam nicht nur der Priester feuchte Augen. Zum Abschluss wurde zu einer Agape mit Brot, Wein und Getränken geladen.