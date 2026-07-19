„Seine Rolle war die eines Ideengebers aus der zweiten Reihe. Mit großem Tatendrang und Innovationsgeist prägte Alois Olbrich ab 1866 Wirtschaft, Kultur und Stadtentwicklung in Leoben“, so Johannes Taschler. Der Geschäftsführer der OLBRICH Immobilientreuhand GmbH ist selbst ein Nachfahre der einstigen Kaufmanns- und Industriellenfamilie Olbrich. Mehrere Jahre lang hat er die eigene Familiengeschichte erforscht. Das Ergebnis ist nun in der „Zeitschrift des historischen Vereines für Steiermark“ (2025) nachzulesen. Anhand der Geschichte des Brüderpaares Carl und Alois Olbrich taucht man in das Leoben des 19. Jahrhunderts ein.

Nachfahre Johannes Taschler vor dem Olbrich-Haus © Privat

Die Wege der Brüder

Geboren wurden die Brüder im Provinzstädtchen Grumberg, unweit der heutigen tschechisch-polnischen Grenze. Von dort machten sie sich in jungen Jahren auf in die Steiermark. Carl heiratete ins südsteirische Wies. Er wurde Gemischtwarenhändler in Leutschach und verkaufte dort die erste Petroleumlampe. Später begann er in New York ein neues Leben. Anders sein Bruder Alois. Ihn verschlug es nach einer Lehre in einer Voitsberger Gemischtwarenhandlung nach Graz und schließlich nach Wien. Dort heiratete er Maria Schönfeld, die Tochter eines Kunststopfers. Danach siedelte das Paar nach Leoben und Alois eröffnete 1866 am Hauptplatz ein Geschäft. Mit 35 Jahren schuf er sich ein zweites berufliches Standbein als gefeierter Holzstoff- und Pappenfabrikant in Mürzzuschlag. Begünstigt wurde diese Unternehmung durch den damals neu geschaffenen Anschluss Leobens an die Südbahnlinie über Bruck an der Mur. 1873 stellte Olbrich seine Erzeugnisse zusammen mit der steirischen Forstwirtschaft bei der Wiener Weltausstellung aus. Steiermarkweit gab es mit ihm vier Betriebe, die Holzstoff für Papierfabriken herstellten.

„Ich empfehle euch, stets ehrlich zu sein“

1879 kauften die Olbrichs das Haus am Leobener Hauptplatz. Seine Geschichte reicht weit in die Vergangenheit zurück. Einige Gebäudeteile können auf das 13. Jahrhundert datiert werden. Mit einem großzügigen Um- und Ausbau wurde ihm ein neues, repräsentatives Erscheinungsbild verliehen. So entstand auch der charakteristische Eckturm. Dieser trat fortan in optische Konkurrenz mit dem benachbarten Rathausturm. 1885 richtete man im Erdgeschoß ein Kaffeehaus ein. Seit mittlerweile 141 Jahren hat die Gastlichkeit im Olbrich-Haus durchgehend einen fixen Platz. Bis heute ist das Haus im Familienbesitz. Johannes Taschler verwaltet es in sechster Generation und führt es mit viel Liebe zum Detail ins 21. Jahrhundert. Aktuell erstrahlt es nach einer Fassadenrenovierung in neuem Glanz.

Doch zurück in die Vergangenheit. Alois Olbrich war nicht nur ein umtriebiger Geschäftsmann. Er engagierte sich für Leoben in vielfältiger Weise. Mit seinen Leobener Schützenkumpanen Braumeister Alois Aichmayr, Uhrmacher Julius Kaiser, Tischler Ferdinand Omann und Buchhändler Otto Protz gründete er 1880 den Obersteirischen Schützenverein. Schon nach einem Monat zählte dieser 147 Mitglieder und nahm am Ersten Österreichischen Bundesschießen in Wien teil. Darüber hinaus war Olbrich Vizepräsident der Leobener Handels- und Gewerbekammer und unterstützte neben dem steirischen Gebirgsverein und der Feuerwehr noch etliche regionale Vereine. Für seine Tätigkeit als Handelsbeisitzer am Kreisgericht Leoben wurde ihm der Titel eines kaiserlichen Rathes verliehen. Auf der Leobener Moritzhöhe, seinem einstigen Kraftplatz, erinnert ein in Stein gemeißelter Spruch an ihn: „Gehört auch diese Welt nicht dein, mit ihrem wandelbaren Glücke, ihr Anblick schon genügt allein, dass sich dein Herz daran erquicke.“ Alois Olbrich starb 1903. Seinen Kindern hinterließ er folgende Zeilen: „Ich empfehle euch, stets ehrlich, redlich und rechtschaffen zu sein. Dadurch erreicht man die glückliche innere Zufriedenheit, erweist sich selbst den besten Dienst und erwirbt sich die Achtung der Mitmenschen.“