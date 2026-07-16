Für die Zuschauer war „Unsere kleine Farm“ über Jahre der Inbegriff einer heilen Welt: Zusammenhalt, Familienwerte und das einfache Leben auf der Prärie. Doch hinter den Kameras ging es offenbar deutlich weniger beschaulich zu. Schauspielerin Alison Arngrim, die als Nellie Oleson Fernsehgeschichte schrieb, hat jetzt im Podcast „Here‘s What Happened“ überraschende Einblicke in den Alltag am Set gegeben.

„Wie bei ‚Mad Men‘“

Rückblickend beschreibt Arngrim die Atmosphäre am Set als eine völlig andere Zeit. Die erwachsenen Darsteller und Crewmitglieder hätten gelebt, „als wären sie direkt aus Mad Men entsprungen“.

„Alle haben geraucht und alle haben getrunken – und zwar praktisch die ganze Zeit“, erinnert sich die Schauspielerin. Damals habe kaum jemand über gesunde Ernährung nachgedacht.

Whiskey, Bier und Zigaretten gehörten zum Alltag

Besonders lebhaft erinnert sich Arngrim an den Requisitenwagen. „Die Requisiteure waren für den Alkohol und die Zigaretten zuständig – genauso wie für die Süßigkeiten. Deshalb hing ständig jeder an ihrem Wagen herum“, erzählt sie. Dort seien nicht nur Requisiten gelagert worden, sondern auch Bier, Whiskey und Zigaretten, die während der Dreharbeiten jederzeit verfügbar gewesen seien.

Auch Serienpatriarch Michael Landon, der nicht nur Charles Ingalls spielte, sondern die Serie produzierte, schrieb und inszenierte, habe regelmäßig mit der Crew geraucht und Whiskey getrunken. Gleichzeitig betont Arngrim, dass niemand betrunken gearbeitet habe. „Niemand war betrunken“, stellt sie klar. Die Crew habe schlicht eine enorme Alkoholtoleranz gehabt.

Nach Drehschluss wurde gefeiert

War der Arbeitstag beendet, verwandelte sich das Set regelmäßig in eine improvisierte Bar. Die Crew habe jeden Abend gemeinsam den Feierabend eingeläutet, erzählt Arngrim. Besonders legendär seien die Weihnachtsfeiern und Abschlusspartys gewesen, die so ausgelassen verliefen, dass man vorsorglich Fahrer organisierte, damit alle sicher nach Hause kamen.

Trotz der lockeren Atmosphäre betont Arngrim, dass es Grenzen gab. Die jungen Darsteller seien von alldem abgeschirmt worden. „Die Kinder haben natürlich nicht geraucht“, sagt sie. Während sich die Erwachsenen nach den Dreharbeiten trafen, seien die jungen Schauspieler von den Trinkgelagen und dem Zigarettenrauch ferngehalten worden. Sie hatten andere Themen: Sie seien versucht worden, gegeneinander ausgespielt zu werden. „Man nimmt drei kleine Mädchen, die gerade erst Teenager werden, sperrt sie in ein Studio, und dann kommt noch das ganze Hollywood-Ding dazu, dass sie gegeneinander ausgespielt werden und miteinander konkurrieren. Und all die Manager und Agenten und die ehrgeizigen Eltern, die sagen: ‚Nein, du bist hübscher als sie, du solltest dich nicht mit den anderen beiden anfreunden!‘“ Laut Alison Arngrim sei es „ein Wunder, dass wir uns so gut verstanden haben“, und so habe man es geschafft und die ganzen sieben Jahre überstanden, ohne „uns gegenseitig umzubringen“.

Michael Landon verarbeitete seine eigene Geschichte

Neben den Anekdoten über das wilde Set spricht Arngrim auch über die emotionale Seite der Produktion. Ihrer Ansicht nach war „Unsere kleine Farm“ für Michael Landon weit mehr als nur eine Fernsehserie.

„Diese Serie war für ihn etwas zutiefst Persönliches“, sagt sie. „Sie war seine Therapie. Er hat einen Weg gefunden, sich dafür bezahlen zu lassen, dass er seine Erlebnisse verarbeitet.“

Laut Arngrim verarbeitete Landon in vielen Geschichten seine schwierige Kindheit und persönliche Konflikte. Gerade deshalb seien viele Folgen so emotional geworden – weil sie auf echten Erfahrungen und Gefühlen beruhten.