Hilary Duff setzt auf Ehrlichkeit statt Geheimniskrämerei. Während viele Stars kosmetische Behandlungen herunterspielen oder gar nicht erst thematisieren, spricht die Schauspielerin und Sängerin ganz offen darüber, welche Beauty-Eingriffe sie im Laufe der Jahre ausprobiert hat.

In einem aktuellen Interview mit dem „People“-Magazin erklärte die 37-Jährige, dass sie keinerlei Berührungsängste mit ästhetischen Behandlungen habe. „Ich mache alles“, sagt Duff unverblümt. Besonders begeistert sei sie von Botox, regelmäßigen Microneedling-Behandlungen und sogenannten Lachs-DNA- oder Lachssperma-Facials – einem Hautpflege-Trend, der derzeit auch in Hollywood immer mehr Anhänger findet.

Kein Tabu mehr

Für Hilary Duff gehören kosmetische Behandlungen längst zu ihrer persönlichen Beauty-Routine. Sie sieht darin keinen Grund, sich zu verstecken oder ein falsches Bild von Natürlichkeit zu vermitteln. Im Gegenteil: Die Schauspielerin plädiert für mehr Offenheit im Umgang mit ästhetischen Eingriffen und möchte ihre Erfahrungen ehrlich teilen.

Sogar ihren Ehemann Matthew Koma habe sie von einer der modernen Gesichtsbehandlungen überzeugt. Inzwischen sei auch er ein großer Fan der Anwendung, erzählt Duff schmunzelnd. Injectables gehören für sie ganz selbstverständlich zur Beauty-Routine dazu: „Ich liebe Botox.“ Zudem gehört Microneedling zu einem ihrer Lieblings-Treatments – „ich bin total begeistert“, so der ehemalige Disney-Star.

Authentizität statt Perfektion

Obwohl Hilary Duff offen über Botox und andere kosmetische Behandlungen spricht, macht sie deutlich, dass es ihr nicht darum geht, einem unrealistischen Schönheitsideal nachzueifern. Vielmehr sehe sie die Eingriffe als persönliche Entscheidung und als Teil ihrer Selbstfürsorge.

Schon in der Vergangenheit hatte die ehemalige Disney-Darstellerin mehrfach betont, wie wichtig ihr ein gesunder Umgang mit dem eigenen Körper ist. Nach mehreren Schwangerschaften sprach sie offen über die Veränderungen ihres Körpers und setzte sich für mehr Körperakzeptanz ein. Statt einem perfekten Ideal hinterherzulaufen, möchte sie Frauen dazu ermutigen, sich in ihrer eigenen Haut wohlzufühlen.

Neben Hilary Duff sprechen sich auch Kim Kardashian (45), Jennifer Aniston (57) und Simone Ballack (50) für die Lachssperma-Behandlung aus.