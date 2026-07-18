Nur drei Jahre ist es her, da schockierten Pläne eines weltweit agierenden, in Friaul-Julisch Venetien angesiedelten Stahlproduktionsbauers. Dieser wollte eine riesige Stahlproduktionsmaschinerie neben Lignano aufbauen. Damals gewann die um die Umwelt und den touristischen Schaden besorgte regionale Bürgerinitiative den Kampf gegen das Projekt.

Jetzt sorgt ein neues Großprojekt in der Region für Aufregung. In San Giorgio di Nogaro, zwischen Grado und Lignano, soll die erste riesige Müllverbrennungsanlage in diesem Gebiet entstehen. Vor wenigen Tagen wurden die Pläne der Bevölkerung offiziell präsentiert. Sofort formierte sich Widerstand dagegen.

Milliarden-Investition

Das private Unternehmen Energy Park Hafner mit Hauptsitz in Bozen will eine Milliarde Euro in das Projekt investieren. Der Umweltminister habe der Anlage Applaus gespendet, hieß es bei einer Pressekonferenz. Die Müllverbrennungsanlage hat die Kapazität, um eine halbe Million Tonnen Müll im Jahr zu verbrennen. Damit könnten 640 Gigawattstunden Strom im Jahr gewonnen werden, was der Hälfte des Stromverbrauches der Haushalte der gesamten Region entspricht. 180 neue Posten würden durch den Bau der Anlage geschaffen.

Die Technologie, die zum Einsatz kommen soll, entspreche dem neuesten Stand der Technik. Der Gesundheit der Bürger und der Luftqualität komme oberste Priorität zu, wird versichert. Das Friauler Nachrichtenportal Udine Today sieht „einige Hindernisse in der Verwirklichung“ und fragt: „Welcher Politiker wusste von dem Projekt, das angeblich von langer Hand geplant war? Die Behörde, die in den kommenden Tagen das Projekt begutachten soll, ist eigentlich dafür gar nicht zuständig.“

Anlage direkt an Bucht geplant

Nicht nur Umweltschützer, sondern auch viele politische Vertreter würden sich fragen, wozu die Region so eine große Anlage brauche. Das Müllaufkommen liegt bei rund 120.000 Tonnen im Jahr. Es wird befürchtet, dass in Zukunft aus ganz Italien und auch aus dem Ausland Müll zur Verbrennung gebracht werden könnte, zumal die Anlage in der Gemeinde San Giorgio di Nogaro ohne Subventionen der öffentlichen Hand gebaut werden würde. Sie würde bei der Bucht, die zwischen den Badeorten Lignano und Grado liegt, errichtet. „Im Aussa Corno gibt es bereits sieben große Industriebetriebe. Da brauchen wir keinen zusätzlichen großen Betrieb, zumal das Gebiet auch touristisch genutzt wird“, zitiert Udine Today Politikermeinungen.