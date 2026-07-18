Eigentlich sollte sie das Glas Sekt Orange ja nicht trinken – „die vielen Tabletten“. Andererseits – „einmal schauen, was passiert“, sagt Johanna Strebel und zwinkert. Man wird ja nicht alle Tage 101 Jahre alt – so wie die Oststeirerin, die am 18. Juni 1925 geboren wurde.

100 Jahre später – im Juni 2025 – besuchte die Kleine Zeitung die rüstige Oststeirerin schon einmal. Wie man so alt wird? „Mit Brav-sein und Sekt Orange!“, so die Antwort der Seniorin, die auf einem Hof knapp unterm Gipfel des Kulms aufgewachsen ist. Bis auf die – nicht ganz ernst gemeinte – Abstinenz hat sich ein Jahr später nicht viel verändert.

Die Haare lässt sie nicht mehr färben – „mir ist viel zu fad beim Frisör“. Und statt des Gehstocks brauche sie mittlerweile ab und zu den Rollator. Doch die grazilen Glückwunschkarten zeichnet sie noch immer. Detailreiche Vögel, feine Blumen – dazu immer ein netter Spruch. Die meisten kann die 101-Jährige, die einen Sohn (79), drei Enkel und vier Urenkel hat, auswendig.

An diesem Vormittag hat Strebel, die seit Februar 2024 im „Althea“-Pflegeheim in Stubenberg lebt, Besuch von ihrer „kleinen“ Schwester. Aloisia Kristandl aus Kulming feierte im Mai ihren 94. Geburtstag. Das hält die Oststeirerin, die drei Kinder (75, 73, 60), sieben Enkel, elf Urenkel und zwei Ururenkel hat, nicht davon ab, regelmäßig zu kegeln.

„Gummiband, wo andere Wirbelsäule haben“

„Wo andere eine Wirbelsäule haben, hat sie ein Gummiband“, erklärt Kristandls Sohn Johann (75). Und auch Michaela Almer-Reisenhofer, die Großnichte der beiden Frauen und Leiterin des Pflegeheims, betont: „Hoffentlich habe ich diese Gene geerbt.“

Juni 2025: Fotos vom 100. Geburtstag

Doch was hält die Damen, die die Letzt- und Vorletztgeborenen von acht Kindern sind, so fit? Oststeirische Longevity-Tipps, destilliert aus zwei langen Lebensgeschichten – abgeschmeckt mit einer Portion Augenzwinkern.

Warum Johanna Strebel mit 101 noch so jung aussieht? „Weil es hier so viele Mannsbilder gibt!“ Von links: der Sohn von Aloisia Kristandl, die Großnichte Michaela Almer-Reisenhofer und Johanna Strebel, die 20 Minuten steht, während man gemeinsam in Erinnerungen schwelgt © Carmen Oster

Regionale und saisonale Ernährung. Auf dem Bauernhof der Eltern am Kulm gab es selten Fleisch – „woher nehmen im Krieg?“. Dafür aber Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten. Auf den Tisch kam, was es gerade gab. Den Winter überbrückte man fast täglich mit Sauerkraut. Fermentiertes steht heute ganz oben auf der Liste der Mikrobiom-Schmeichler. Vom Hilfsmittel zum Superfood.

„Zum Frühstück hatten wir oft Milchsuppe. Manchmal gab es Heidensterz dazu“, erinnert sich Kristandl. „Den brauch‘ ich nicht“, schüttelt sich ihre große Schwester. Vom kulinarischen Grausen geht sie über zum physischen. „Nicht die Beine überschlagen“, tadelt sie die Besucherin lachend. Warum? „Da kriegt man Krampfadern!“ Auch ein Longevity-Tipp.

Bewegung und Sport. „Ohne Willen geht es nicht“, erklärt Aloisia Kristandl. Die 94-Jährige geht täglich morgens eine halbe Stunde spazieren. Alle 14 Tage wird gekegelt. Ob sie einen Tipp hat? „Gerade hinausscheiben“, sagt sie trocken.

Sport haben sie als Kinder nie gemacht, erklären die beiden. „Wenn man vom Kulm mehr als eine Stunde nach Puch in die Schule geht, reicht das.“ Später waren die Schwestern Landwirtinnen. 10.000 Schritte hat man hier nicht gezählt, man hat sie bei der Arbeit erledigt.

Sozialleben. „Wenn man gesund ist und nicht gestritten wird, ist jeder Tag ein Feiertag“, ist Kristandl überzeugt. „Das Leben ist zu kurz dafür“, so die 94-Jährige. Wer denn das größte Gankerl unter den Geschwistern war? Fragend schauen sich die Frauen an und zucken mit den Schultern. Man sei immer brav gewesen, betonen sie betont unschuldig.

War es Liebe auf den ersten Blick? „Nein!“

Sozialleben und Mental Health. 1947 hat Johanna Strebel ihren Mann Franz geheiratet. Ob es Liebe auf den ersten Blick war? „Nein!“ Dass es auf den zweiten Blick passte, zeigen Fotos im Album. „Küssen konnte er, der Franz“, steht unter einem Auf-Frischer-Tat-Ertappt-Bild.

Hält das lange jung – sollte man mehr schmusen? „Ja“, erwidert die 101-Jährige sofort. Der Blick ins Album zeigt auch, dass sie heute jünger wirkt als damals. Woher‘s kommt? „Weil ich es hier so schön habe und weil so viele Mannsbilder hier sind!“ Vielleicht liegt es aber auch am Sekt-Orange, denn die Abstinenz währte nicht lange. „Ich bin brav, gell?“, grinst Strebel.