Der Unfall habe sich bereits am Vormittag ereignet, doch sei er zunächst unbemerkt geblieben. Der Notruf sei daher erst am Nachmittag eingegangen. Im Einsatz standen neben dem Notarzthubschrauber auch zwei Feuerwehren, die Bergrettung, ein Kriseninterventionsteam sowie die Polizei mit mehreren Fluggeräten (Libelle, Drohne) und Streifen. Die Unfallursache sei Gegenstand laufender Erhebungen. Die Polizei vermutet, dass das Gespann auf dem Wiesengelände ins Rutschen geraten war, ehe es sich überschlug.