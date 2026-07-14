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Wiener Neustadt
Unwettereinsätze in Niederösterreich beschäftigten Helfer
Mehrere Unwettereinsätze im Raum Wiener Neustadt haben am Dienstagabend die Feuerwehren beschäftigt. Nach Angaben von Klaus Stebal vom Landeskommando Niederösterreich war die Südautobahn (A2) aufgrund starker Regenfälle vorübergehend überflutet. Im Bereich der Hohen Wand wurde ein Murenabgang verzeichnet. Insgesamt wurden 65 Einsatzstellen von den Helfern abgearbeitet.