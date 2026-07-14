Zu einem schweren Unfall zwischen zwei Mountainbikern ist es am Dienstag in Oberkärnten gekommen: Bei den zwei Verunfallten handelt es sich um zwei Italiener, die mit einer E-Bike-Reisegruppe unterwegs waren. Sie kollidierten miteinander auf einer Schotterstraße von der Feistritzer Alm talwärts.

60-Jähriger wohl lebensgefährlich verletzt

Gleich nach dem Unfall wurden die Einsatzkräfte durch die nachkommenden Mitglieder der Reisegruppe alarmiert. „Wie es zur Kollision und infolge zum Sturz gekommen ist, können wir nicht sagen. Die Unfallopfer sind 60 und 51 Jahre alt. Ersterer wurde wohl lebensbedrohlich verletzt und von uns ins Klinikum Klagenfurt geflogen“, erklärt Thomas von der ARA-Flugrettung.

Aufgrund des unwegsamen Geländes musste der Schwerverletzte gemeinsam von den Einsatzkräften die steile Schotterstraße bergwärts bis zu einer geeigneten Lichtung getragen werden. Dort konnte er mittels Windenbergung vom Notarzthubschrauber aufgenommen werden. Die Bergrettung unterstützte den Abtransport des Patienten, auch eine Streife der Polizeiinspektion Arnoldstein war zur Unterstützung am Einsatzort.

Der 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins LKH Villach eingeliefert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von der Polizei geführt.