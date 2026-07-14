Sommernächte voller Genuss, Musik und Magie

In der Weber Erlebniswelt in Graz-Seiersberg wird der Sommer zum Genusserlebnis und Sie können live dabei sein. Denn gemeinsam mit Weber Grill & Co. verlosen wir insgesamt 90 Tickets für drei außergewöhnliche Themenabende voller Kulinarik, Unterhaltung und besonderer Momente. Erleben Sie stimmungsvolle Sommerabende, bei denen Grillgenuss und Erlebnis ein perfektes Match ergeben.

Am Samstag, 18. Juli ist Spanien zu Gast in der Weber Erlebniswelt. Freuen Sie sich beim „Spanischen Abend“ auf mediterranes Flair, authentische Tapas-Spezialitäten in Form eines Flying-Buffets, temperamentvolle Flamenco-Performances der Tänzerinnen Las Hermanas und mitreißende Musik. Ein Abend, der garantiert Urlaubsgefühle weckt.

Am Donnerstag, 23. Juli heißt es dann Bühne frei für das „Magic Dinner“. Während Zauberkünstler Ben Spade Sie mit verblüffenden Illusionen, Charme und Humor zum Staunen bringt, genießen Sie einen außergewöhnlichen Abend mit einem zauberhaften Menü, das keine Wünsche offen lässt.

Freunde des Dolce Vita kommen am 30. Juli voll auf ihre Kosten. Freuen Sie sich beim „Italienischen Abend“ auf stimmungsvolle Live-Musik von Fausta Gallelli, eine spektakuläre Pizza-Show und ein genussvolles Dinner voller italienischer Lebensfreude. Alle drei Themenabende versprechen hochwertige Grillkunst aus der Weber Erlebniswelt, Welcome-Drink, außergewöhnliche Unterhaltung und eine Atmosphäre, die Sie gemeinsam mit Familie oder Freunden genießen können.



Machen Sie gleich mit und sichern Sie sich Ihre Gewinnchance: Wir verlosen insgesamt 90 Tickets für den „Spanischen Abend“, das „Magic Dinner“ und den „Italienischen Abend“. Erleben Sie unvergessliche Sommerabende voller Genuss, Musik, Magie und mediterraner Lebensfreude – exklusiv in der Weber Erlebniswelt Graz-Seiersberg.

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