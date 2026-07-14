Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Gaza
Mindestens neun Tote bei Israel-Angriffen im Gazastreifen
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben örtlicher Behörden mindestens neun Palästinenser getötet worden. Unter den Opfern sind ein zehnjähriger Bub sowie ein ranghoher Polizeioffizier der Hamas, wie Mediziner und die Polizei am Dienstag mitteilten. Der Bub wurde Sanitätern zufolge in Rafah im Süden des Gazastreifens durch israelische Schüsse tödlich getroffen.