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Seeboden
Feuerwehrhaus in Oberkärnten brennt komplett nieder
Das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Lieserhofen (Gemeinde Seeboden, Bezirk Spittal an der Drau) ist am Dienstagvormittag bei einem Brand völlig zerstört worden. Neun Feuerwehren mit rund 120 Einsatzkräften konnten nur mehr ein Übergreifen der Flammen verhindern. Die komplette Ausrüstung der betroffenen Wehr, unter anderem ein nagelneues Einsatzfahrzeug, wurde bei dem Brand zerstört, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Spittal in einer Aussendung mit.