Dreimal 25 macht 75. Diesen besonderen Geburtstag darf die Landjugend Oberaich dieses Jahr feiern und das wurde selbstverständlich mit einem großen Fest getan.

Am Utschmoarhof der Familie Schaffer trafen sich unlängst weit über 600 Gäste, um gemeinsam mit der Landjugend zu feiern und auf drei Vierteljahrhundert Engagement und Gemeinschaft anzustoßen.

Der Höhepunkt des Abends war der Dämmerschoppen mit Radio Grün Weiß, der von Moderator und Frühschoppenexperte Peter Rieser präsentiert wurde.

Zu ihrem 75. Geburtstag wurde die Landjugend geehrt © Schneller

Die Trachtenkapelle Oberaich brachte hörbare Heimatmusik zum Erklingen, das Quintett Juchee beeindruckte mit Oberkrainer Melodien, Manuel Mascha begeisterte mit stimmungsvollen Arrangements, und die Gruppe Herzkstickln rundete den musikalischen Abend mit gefühlvollen Klängen ab. Brucks Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger unterstrich in ihrer Ansprache die gesellschaftliche Bedeutung der Landjugend und überreichte Obmann Jakob Schaffer sowie Leiterin Johanna Lammer eine Ehrenurkunde der Stadt.